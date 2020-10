La pareja presidencial vuelve el centro de la polémica luego de que publicaran un audio comprometedor de Melania Trump hablando sobre asuntos de la Casa Blanca

Además de la noticia de que tanto el presidente Donald Trump, como su esposa Melania, tienen coronavirus; un audio comprometedor puso a la Primera Dama en boca de todos.

Esta semana, el canal de noticias CNN publicó unos audios en los que se escucha a Melania quejarse de tareas domésticas propias de su posición, como las decoraciones de la Casa Blanca. “Ya sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad?”, dijo.

Wolkoff participó en una entrevista en el programa Anderson Cooper 360 en donde habló sobre la caída de su amistad con la esposa del presidente y en donde reprodujeron el audio en el que Melania Trump decía: “Estoy trabajando… mi c*** en las cosas navideñas, ya sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad?”.

Además de las decoraciones navideñas, la Primera Dama expresó su frustración por ser criticada por ‘separar familias’ inmigrantes. “Dicen que soy cómplice. Soy igual a él, lo apoyo. No digo lo suficiente, no hago lo suficiente donde estoy”.

“Está bien, y luego lo hago y digo que estoy trabajando en Navidad y planeando la Navidad y me dijeron: ‘Oh, ¿qué hay de los niños que fueron separados?’ Dame un jodido descanso. ¿Dónde estaban diciendo algo cuando Obama hizo eso? No puedo ir, estaba tratando de que el niño se reuniera con la madre. No tuve la oportunidad, hay que pasar el proceso y a través de la ley”, agregó Trump.

“Los niños dicen: ‘¿Tendré mi propia cama? ¿Dormiré en la cama? ¿Tendré un armario para mi ropa?’ Es muy triste escucharlo, pero no tenían eso en sus propios países, duermen en el suelo. Allí los cuidan muy bien. Pero ya sabes, sí, no están con sus padres, es triste. Pero cuando vienen aquí solos o con coyotes o ilegalmente, ya sabes, tienes que hacer algo”.

“A muchas mamás y niños se les enseña cómo hacerlo. Se acercan y dicen: ‘Oh, nos matará un pandillero, seremos, ya sabes, es muy peligroso’”, agrega Melania imitando voz dramática.