Página

1 de 5

El Cartel de Sinaloa lanzó un comunicado tras el rescate del hijo del Chapo

Ha pasado una semana del caos que se desató en Culiacán

Se filtraron supuestos audios de cómo habrían amenazado a gobierno de AMLO

Hijo del Chapo y un audio comprometedor. Justo una semana después del caos y el terror que invadieron a Culiacán, Sinaloa con la efímera aprehensión y pronta liberación de Ovidio Guzmán López, el Cartel de Sinaloa lanzó un comunicado para aclarar los hechos del rescate del hijo del Chapo… pero eso no es todo también filtraron audios comprometedores.

Y es que según circula en Twitter (La Voz Del Pueblo (Oficial), un supuesto audio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo del Chapo Guzmán, donde se puede escuchar que El Chapito habría amenazado con ‘atacar’ o ‘calentar’ a los estados de la República Mexicana si el gobierno de López Obrador no dejaba libre a a Ovidio Guzmán López.

La Opinión de Los Ángeles asegura que en uno de los audios se escuchan a integrantes del Cártel de Sinaloa, así como al Chapito.

En los audios se escucha que dicen: “Vas a ver, te voy a calentar todos los estados, loco, ching… a su madre… hijos de su p.. mad… ya paren esto, ya mandaron información para México… hay que tumbarlos”.

#OJO #Culiacan #Sinaloa Luego que fuera liberado Iván Archivado Guzmán Alias"El Chapito" así empezó a negociar la liberación de su hno Ovidio Guzmán López Alias"El Ratón "con el gobierno de @lopezobrador_ y amenaza con calentarle todos los estados del país por traición. pic.twitter.com/zebSsZXURM — La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) October 21, 2019

Mientras que en otra parte dicen: “Ya no continúen con los ataques, pues ya rescataron al patrón”. Y en un audio dicen: “Pendiente plebada ya rescataron al patrón… por favor pongan atención, ya no tiren balas.. se les pide de la manera más atenta a toda la plebada que ya no tiren balas por favor”.

La información no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades.

Hijo del Chapo y un audio comprometedor.

#OJO #Culiacan #Sinaloa Circula audio en redes sociales donde sicarios del Cártel De Sinaloa piden alto al fuego. presuntamente habrían liberado al hijo del chapo guzmán al parecer un intercambio de soldados secuestrados y presuntamente también familiares de los soldados. pic.twitter.com/tS8ggSfvzK — La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) October 18, 2019

Por su parte en el supuesto comunicado el Cartel de Sinaloa aclara que su objetivo no fue atentar contra la integridad física de los ciudadanos de Culiacán, durante el operativo de rescate del hijo del Chapo.

“El Cartel de Sinaloa lamenta profundamente los acontecimientos del jueves 17 de octubre en la ciudad de Culiacán y ofrece una disculpa pública por lo que respecta a nuestra responsabilidad en los hechos”, comienza el comunicado.

“Voy a calentar todos los estados”: surgen audios que podrían ser de Iván Archivaldo Guzmán 🔊https://t.co/d1qhuhpes4⬅ pic.twitter.com/45is7rfvzR — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 21, 2019

Luego hace una revelación: “Los acontecimientos se derivaron de la irresponsabilidad de las fuerzas federales, quienes menospreciaron el poder de nuestra organización y pretendieron de manera improvisada detener a nuestro líder, en nuestra casa, sin la menor estrategia y sin pensar en las consecuencias que ello traería, pero sobre todo sin pensar en el riesgo para la gente inocente, a quien siempre hemos protegido”.

El comunicado del Cartel de Sinaloa justifica su acción: “La reacción de nuestra gente tenía un solo objetivo, el rescate de nuestro líder OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, la instrucción era contundente: RESCATARLO DE LAS FUERZAS FEDERALES”.

Para ello, agrega el comunicado, “desplegamos de manera estratégica a nuestro equipo táctico más cercano para evitar sea sacado del área de conflicto”.

Luego, explica el comunicado, “una vez logrado nuestro objetivo ordenamos inmediatamente parar nuestro operativo y únicamente repeler cualquier agresión de las fuerzas federales”.

Y aclaran nuevamente: “Nuestra organización NO ATENTÓ CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE NINGÚN CIUDADANO AJENO A LOS ACONTECIMIENTOS”.

El Cartel de Sinaloa asegura que “hemos aprendido a convivir con nuestra gente, las protegemos y evitamos, hasta donde sea posible cualquier enfrentamiento con las autoridades federales y locales”.