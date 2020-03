El gobierno de Estados Unidos ha postergado las audiencias de inmigrantes no detenidos en todos los tribunales de inmigración después de que jueces, abogados, fiscales, inmigrantes y personal de los juzgados expresasen su preocupación por la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), reseñó la agencia Efe.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de casos de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia, anunció la medida que afecta las audiencias programadas que, generalmente, congregan a numerosas personas en las oficinas de los tribunales de migración.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en la noche del domingo, EOIR indicó que se posponen todas las audiencias preliminares de extranjeros no detenidos programadas para entre este lunes y el 10 de abril, y mantendrá sus operaciones habituales en el resto de audiencias, excepto en Seattle, en el estado de Washington.

All non-detained aliens' master calendar hearings scheduled 03/16-04/10 are postponed. Usual operations for filings except Seattle. All other hearings proceeding.

— DOJ EOIR (@DOJ_EOIR) March 16, 2020