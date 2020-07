Aubrey Plaza | Biografía

Año Título Personaje

2006 Killswitch Mujer herida

2006 In Love Julie

2009 Mystery Team Kelly Peters

2009 Funny People Daisy Danby

2010 Scott Pilgrim vs. the World Julie Powers

2011 Damsels in Distress Debbie

2011 Someday This Pain Will Be Useful to You Jeanine Breemer

2011 10 Years Olivia

2012 Safety Not Guaranteed Darius Britt

2012 A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III Marnie

2013 From Up on Poppy Hill Sachiko Hirokouji

2013 She Said, She Said Mujer en el parque

2013 The End of Love Aubrey

2013 The To Do List Brandy Klark

2013 Charlie Countryman Ashley

2013 Monsters University Claire Wheeler

2013 Center Jenny Monika Nark

2014 Life After Beth Beth Slocum

2014 About Alex Sarah

2014 Ned Rifle Susan

2014 Playing It Cool Mallory

2014 Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever Grumpy Cat

2015 Addicted to Fresno Kelly

2015 The Driftless Area Jean

2016 Dirty Grandpa Lenore

2016 Joshy Jen

2016 The Pistol Shrimps Ella misma

2016 Mike and Dave Need Wedding Dates Tatiana

2017 Take My Nose… Please! Ella misma

2017 The Little Hours Fernanda

2017 Ingrid Goes West Ingrid Thorburn

2018 An Evening with Beverly Luff Linn Lulu Danger

2019 Child’s Play Karen Barclay

2020 Black Bear Allison

2020 Happiest Season Riley