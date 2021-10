“Me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del Cartel (de Sinaloa). Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos”, reveló la polémica mujer al medio. Archivado como: Aubrey Gold condena asesinato

Aubrey Gold condena asesinato: VIVIÓ EXPERIENCIA INOLVIDABLE

La actriz porno recordó otro momento en que se vio a cara a cara con otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, quien se encuentra actualmente en una cárcel de Nueva York.

“En 2012, también en un table dance, otro de los hijos del Chapo cayó al lugar. No me da miedo porque en ese sentido, platiqué con ellos, me dijeron que eran mis fans, que les gustaba mi show sadomasoquista por mi forma de ser, y no me dio miedo, más que nada porque yo no sabía cómo estaba la onda”, contó a Infobae. Archivado como: Aubrey Gold condena asesinato