“Ella saluda y Walo responde el saludo pero! Sería para WALO o ALAN ? #elchismenoduerme #siempreviboranuncainviboras no podía esperar a que terminaran de grabar ? Y otra observación : traía guantes en Miami no se le cocerían las manos ? Pregunta sería”.

En la publicación se puede ver la siguiente explicación: “No se puede ser más obvia! La Vanesa Claudio haciendo amigos, casi no se nota que andaba de coqueta! con uno de la (Banda) MS, vean pasa y voltea aún sabiendo que no debe interrumpir, por que está grabando”.

Supuestamente los cantantes mexicanos o personalidades del espectáculo eran Walo o Alan: "Con Alan no se metan. Él es mío Asociegenme!", "yo voy hacer rebelde y el saludo fue para el amigo conductor . No siempre se trata del artista".

Vanessa Claudio coqueta: SE PELEAN EN REDES

Pero los comentarios no dejaron de caer a Vanessa Claudio con los cantantes: “Pero estamos hablando de ella, no de mí, está gente que todo se lo toma personal. Que risa”, “y tu misma has dicho que estás hablando de ella entonces porque tu opinión si los chicos de la banda está o no están de buen ver si a ella así le gustan cuál es tu pin… pe…”.

"Señora si ese es su marido en su foto de perfil no tiene como criticar lo gustos de los demás", "jajaja qué intensa, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, tierra de las bandas", "te han de gustar mucho a ti que los defiendes, ayyy que intensidad que risa jajaja".