“Horrible, horrible, es la segunda vez que me pasa ya, me pasó en España una vez y ahora otra vez… Yo estaba comiendo afuera en un restaurante… ese video lo grabé por instinto, sí fue mi instinto de encender… (el celular), pero de una dije ‘no, espérate, déjame correr'”, comenzó diciendo Clarissa Molina.

Ante los momentos de terror, la conductora de El Gordo y la Flaca aclaró que ella no pudo tener la irresponsabilidad de correr: “Yo estaba afuera, no estaba adentro, esto fue el sábado…”, dijo Clarissa Molina sin imaginar que luego vendría una burla de Raúl De Molina a los hechos…

Raúl de Molina fue duramente criticado por los comentarios que hizo

Pero la gente no tuvo piedad con Raúl De Molina por sus comentarios y la manera en la que interrumpió a su compañera de programa: “Y Raul con la mala costumbre de no dejar hablar a nadie”, “exacto y haciendo chistes de esta situación tan seria- Gracias a Dios que parece que nadie salió herido”, “verdad el tipo no deja hablar y sus comentarios de doble sentido”, “ese Raul se cree chistoso haciendo comentarios tan tontos, yo queriendo escuchar lo que pasó y él con sus bobadas”, opinaron unos.

Y otras personas externaron su molestia con ‘El Gordo’: “Ese Raúl si es maleducado no deja que Clarissa hable bien”, “Raúl por favor silencio, no deja escuchar bien y pregunta y pregunta, no deja que el otro hable”, “Raúl!!! De muy mal gusto que hagas chiste de esto!!”, “Pero Raul no deja el sarcasmo, no deja hablar se está pasando”, “Qué tipo tan intenso”, aseguraron.