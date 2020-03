Geovana Aispuro revela cómo atraer prosperidad con el Arcángel Uriel y así derribar las barreras financieras que impiden tu crecimiento.

Tener claro los pensamientos, sentimientos y actos son claves para manifestar tu petición de abundancia ante el Arcángel Uriel.

La vidente latina te enseña cómo liberar tus ataduras financieras a través de oración de abundancia.

En el primer trimestre del año 2020, la canalizadora de Ángeles y vidente, la mexicana Geovana Aispuro, revela cómo atraer prosperidad con el Arcángel Uriel y así derribar las barreras financieras que impiden tu crecimiento.

Atraer prosperidad con el Arcángel Uriel es una de las acciones que muchas personas están buscando.

Algunos agobiados y desesperados por crisis económicas que no les permiten estar en paz consigo mismo y con su entorno familiar.

Ya es tiempo de meditar y analizar la revelación de Geovana Aispuro, quien da a conocer las señales principales con el fin de tener en tus manos la abundancia.

Existe la creencia que el dinero da felicidad, pero también es un elemento importante, dice Geovana Aispuro en su predicción del seis de marzo de 2020.

Foto/Captura Mundo Hispánico

“El dinero es una energía que Dios Padre encomienda al Arcángel Uriel, dueño del rayo de oro rubí, para que esa vibración llene de sabiduría a la persona”, explica Geovana Aispuro en su mensaje que despertó el interés de cientos de usuarios en la red social Facebook.

Otros de los criterios que deben tomar en cuenta los creyentes para atraer la prosperidad con el Arcángel Uriel es activar el estado de conciencia, es decir tener claro sus pensamientos, sentimientos y actos.

Este argumento lo explica claramente Geovana Aispuro su nuevo mensaje con los ángeles

“La prosperidad tiene que estar vinculada con el estado de ánimo de cada persona, por lo tanto, es fundamental revisar aquellas creencias que están impidiendo la abundancia y riqueza”, resaltó la vidente latina.

La comunicación se suma a la lista de recomendaciones para pedir prosperidad al Arcángel Uriel, ya que juega un papel de vital importancia que no se puede pasar por alto.

Foto/Captura MH

Al respecto, la vidente argumenta que la manifestación de abundancia o riqueza tiene que ser claro, “se necesita precisar la cantidad de prosperidad que queremos para sincronizar la realidad deseada”.

Siguiendo estas acciones podrás lograr que el Arcángel Uriel llegue a tu vida para alumbrarte el camino de la prosperidad que tanto has deseado.

Oración de abundancia

“Liberación a las ataduras financieras”, así catalogó al vidente la oración para atraer la abundancia evocando la ayuda del Arcángel Uriel.

Para esta manifestación debes tener una vela naranja y un cuarzo para proyectar la energía necesaria durante el acto de atracción.

¡Atentos!

Gracias Padre, por esta libertad y en nombre de Dios Todopoderoso envía el Arcángel Uriel a llenarme de regalos, tanto en lo espiritual como en lo material.

Cancelar definitivamente mis prejuicios con respecto a la riqueza. Entrego, ahora mismo a Dios, toda mi carencia de escasez y mis errores de ver el dinero para que los transformes en abundancia material, serenidad y sabiduría para mí y para todos, en perfecta paz.

Hoy abro mi corazón Dios Padre a tu luz radiante para tener pensamientos positivos y abundantes.

Agradezco y recibo con amor, generosidad y gratitud toda riqueza en mi vida. Gracias, Padre y Madre que he hecho esta. ¡Amén!

Oración al Arcángel Uriel

Glorioso Arcángel San Uriel, intercede por mí, y ayúdame a verme libre de todo peligro y toda adversidad.

Glorioso Arcángel San Uriel, imploro tu continua custodia para alcanzar la paz.

Glorioso Arcángel San Uriel, envuélveme en tu color rojo y ayúdame a llenarme de tus bendiciones de fuerza, valor, ánimo y resistencia.

Protector mío, concédeme la gracia que te solicito (haz tu petición) si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo.

Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna y el amor divino. Amén.

Arcángel Uriel Foto/ Fandom

(Oración)

Desde ya, muchos hispanos tendrán éxito económico, otros revisarán su estado de conciencia o recibirán un dinero extra, tras atraer la prosperidad con el Arcángel Uriel .

