Y aunque se pensaría que Gabriela, después de que no tuvo una buena participación en los Juegos Olímpicos pasados, habría quedado en malos términos con los dirigentes o por un problema económico , la realidad es que se casó con un holandés de nombre Mike Schloesser, por lo que decidió competir por ese país.

“Es un doble triunfo para México, yo ahora represento a los Países Bajos por la doble nacionalidad y me siento feliz porque tanto para ellos (México) como para nosotros se nos dieron las cosas”, expresó en entrevista la atleta mexicana.

De acuerdo con información de AP, Gabriela Bayardo Schloesser, quien fuera seleccionada y representante de México en Río 2016, logró subirse al podio con Steve Wijler. Perdieron la final contra la pareja formada por An San y Kim Je Deok de Corea del Sur.

Esposo de la atleta mexicana no quiso vivir en México

Según reportó Esto, Gabriela Bayardo y su ahora esposo Mike Schloesser conversaron sobre la opción de radicar en México, a lo cual él se opuso: “Intentamos una relación a distancia, pero queríamos vivir juntos. Primero hablamos de México, pero a Mike no le gustó la idea. Entonces fue muy simple para mí: Me voy a los Países Bajos. Esa fue la mejor solución para todos”.

Y aunque ella quiso seguir compitiendo para México, no tuvo una respuesta positiva: “Hablé con una metodóloga en México y le cuento mi situación, en este momento pongo primero mi vida personal y después mi vida deportiva y quiero ver cuáles son mis oportunidades, me puedo ir para allá y venir a entrenar, a concentraciones o algo así, pero pues no voy a poder estar entrenando con todos juntos”.