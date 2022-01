Además, las atletas femeninas están rompiendo records, límites y estableciendo nuevos estándares sobre cómo luce un atleta de elite. Pista: ser hombre ya no es un requisito. Aunque muchas de nosotras solo sueña con a completar uno de estos increíbles logros físicos, las actitudes y acciones de estas poderosas atletas femeninas son una fuente de inspiración innegable para mujeres de todo el mundo. Como la tenista americana Billie Jean King (quien peleó por la igualdad en premios en efectivo para mujeres y hombres) una vez dijo: “Las campeonas juegan hasta que triunfan”.

Tal vez hace algún tiempo los atletas masculinos eran las estrellas y las mujeres solo miraban desde las gradas, pero ese no es más el caso el día de hoy cuando se trata de atletas femeninas. El equipo de soccer de EE.UU. acaba de ganar la Copa Mundial FIFA 2015, derrotando a Japón y haciendo creyentes a fans de toda la vida, espectadores nuevos y chicas jóvenes. De hecho, la final de Copa Mundial Femenil fue la partida de soccer más vista (de hombres o mujeres) en la historia de EE.UU. con 25.4 millones de espectadores en Fox. Los deportes de mujeres no son más visto como un evento más; más a menudo son el evento principal.

A menos que hayas vivido bajo una roca sabes quién es Misty Copeland . Ella es la bailarina de ballet revolucionaria que se convirtió en la primera bailarina principal afroamericana en los 75 años de historia de la ABT. Es algo muy importante y ella lo merece por completo. Copland es un prodigio que superó muchos obstáculos para estar donde está hoy. Ella no empezó con el ballet hasta los 13 años, que es considerado empezar tarde para una aspirante a bailarina de ballet. Ella experimentó muchos momentos en donde quiso renunciar porque tenía miedo de que no hubiese un futuro para una mujer afroamericana en el ballet, pero siguió adelante hambrienta de éxito y comenzó a pensar sobre la próxima generación de bailarinas.

¿Quién dice que solo los hombres pueden manejar rápido? No Danica Patrick , quien es la mujer más exitosa de la historia de monoplazas en américa. En un deporte dominado por los hombres, Danica compite con éstos y mantiene su posición. Oh, ¿mencionamos que también es modelo?

4. Bethany Hamilton, competidora de Surf (y sobreviviente de un ataque de tiburón)

Quién podría olvidar la historia de Bethany Hamilton, la surfista de 20 años de edad que sobrevivió a un ataque de tiburón en el cual perdió un brazo y no solo sobrevivió, sino que regresó más fuerte que nunca y aún surfea al día de hoy. Hamilton estaba determinada a superar el accidente y regresar a la tabla de surf—algo que la mayoría de nosotras no tendría las agallas para hacer. Su determinación y fuerza la han hecho un ícono americano y no podemos evitar estar inspiradas por su espíritu. Hamilton acaba de dar a luz a su primer bebé, y ella y su pequeña fueron vistas en una tabla de surf antes de que ella añadiera el título de “mami” a su currículum.

5. Mia Hamm, una atleta de soccer

Nombrada jugadora del año de la FIFA en el año 2001 y 2002, Mia Hamm fue una atleta increíble; fue la mujer americana más joven en ganar un campeonato de la copa del mundo a la edad de 19 años. También llevó al equipo femenil de EE.UU. a ganar dos medallas de oro en las olimpiadas de 1996 y 2004. Nada mal para su historial. Y después de todo el éxito en el campo, se retiró para cría a una familia y ha dedicado su tiempo a la Mia Hamm Foundation.