No hay antecedentes de violencia

También se indicó que habría una vigilancia extrema a los seguidores locales, sobre todo a la famosa Barra 51, conocida como la más violenta. Desde que inició la vigilancia extrema de parte de las autoridades y la Liga, los integrantes de La 51 se han sentido acosados, agredidos y en ocasiones utilizados como chivos expiatorios.

De acuerdo al texto de la agencia El Universal, la serie entre Atlas y Tigres no tiene antecedentes en finales, por lo que desde el principio se esperó que entre las aficiones no haya riñas extremas. La porra de Tigres, la Libres y Lokos, no tiene permitido entrar al estadio Jalisco, aunque no se descarta que haya aficionados dispersos en el inmueble. Archivado como: Atlas vs Tigres