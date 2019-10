El Atlanta United quedo eliminado de la actual temporada de la Major League Soccer al perder ante el Toronto FC dos goles por uno en partido celebrado en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Los dirigidos por el holandés Fran de Boer se adelantaron temprano en el marcador por intermedio del alemán Julian Gressel quien a pase del argentino Gonzalo ‘Pity’ Martinez abria el marcador al minuto 4 de la primera mitad.

WASTING NO TIME! Pity connects with Gressel for the opener.#ATLvTOR // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/yBxmjqaD52 — Major League Soccer (@MLS) October 31, 2019

El venezolano Josef Martinez pudo colocar a su equipo arriba dos goles por cero al minuto once desde los doce pasos, pero el portero rival detuvo el penal.

El Atlanta United quedo aturdido luego del penal fallado y el Toronto lo supo aprovechar empatando el marcador al minuto catorce por intemedio de Benezet tras un potente disparo.

Toronto are level! Minutes after Josef Martinez had a penalty saved, the Reds respond with a BEAUTY of an equalizer from Nicolas Benezet. #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/axKZUgSMsE — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 31, 2019

Ya en la seguda parte el equipo del norte puso crifras definitvas el minuto 78 por intermedio del recien ingresado Nick de Leon quien desde fuera del area marca cifras definitvas en el encuentro

Con este triunfo el Toronto FC consigue su pase por tercera vez en cuatro años a la gran final de la MLS e intentara obtener el título el próximo domingo 10 de Noviembre ante los Seattle Sounders