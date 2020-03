El Atlanta United se impuso como local dos goles por uno ante el Cincinnati FC en lo que fue el primer encuentro de la reciente temporada de la Major League Soccer para el equipo de las 5 rayas en su casa el Mercedes Benz Stadium

Los dirigidos por el técnico holandés se adelantaron al minuto 21 de la primera mitad por intermedio del argentino Ezequiel Barco a pase de su compatriota Gonzalo ‘Pity’ Martinez.

FT: Two wins in two for @ATLUTD. #ATLvCIN pic.twitter.com/nR3tbPGUT0

— Major League Soccer (@MLS) March 8, 2020