Atlanta negocios coronavirus. Pese a que para muchos la decisión del gobernador Brian Kemp de levantar la cuarentena por coronavirus en el estado de Georgia ha sido muy apresurada, negocios hispanos la asumen como una oportunidad de mejorar la economía que los ha estado afectando en los últimos días.

Mundo Hispánico realizó un recorrido por la zona metropolitana de Atlanta, durante el cual se pudo descubrir que tanto dueños de establecimientos como sus empleados han tomado con recelo la vuelta a la normalidad.

Claudio de Jesús, propietario de la Barbería CF, expresó que la necesidad de pagar billes y cancelar deudas atrasadas, tanto él como sus empleados, lo motivó a reabrir el negocio.

“Creo que fue un poquito apresurado, pero realmente como te digo, necesitamos trabajo, no estamos produciendo dinero y todo está encima de uno, los billes llegan, no paran y hay que mantener la familia”, dijo el hispano.

Dentro de las medidas que están tomando en cuenta para ofrecer los servicios a sus clientes están el uso de guantes y mascarillas por parte de todo el personal que aquí labora.

Otra de las medidas que han tomado es mantener el establecimiento en óptimas condiciones de limpieza, así como el cambio de guantes entre cada cliente.

También cuestionan al cliente antes de ser atendido sobre su salud actual y si ha tenido contacto con algún infectado por coronavirus en los últimos días.

Posteriormente, se invita al cliente a lavarse las manos y la cara antes de sentarse en el sillón y recibir el servicio deseado.

“La ley dice que debemos mantener las estaciones a seis pies de distancia y nosotros la tenemos a casi diez pies cada una, tenemos bastante espacio entre una y otra y en el frente, colocamos una mini estación de espera para evitar la aglomeración de más de diez personas dentro del local, y aquí tenemos casi 15 pies de distancia entre cada silla”, agregó De Jesús.

Hasta el momento la CF barbería, conocida popularmente entre los latinos como “Barbería Caché”, no tiene establecido si brindarán el servicio acostumbrado.

Están a la espera de la acogida del público y de las medidas que establezcan las autoridades pertinentes.

Otro establecimiento hispano que ofrece servicios de peluquería a las mujeres de Atlanta es el salón de Belleza Somi.

Su propietaria, Somi Guevara, contó a Mundo Hispánico que el volumen de llamadas de los clientes la motivaron a volver a abrir las puertas de su negocio, aprovechando la oportunidad que les está dando el gobernador para mejorar la economía de las pequeñas y medianas empresas.

“Tuve mis dudas en abrir al principio porque no sabía cómo iba a ser después de tanto tiempo en la casa”, confiesa Somi Guevara.

