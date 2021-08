Kuno Becker terminó como Paty Navidad: ¡cediendo ante la pandemia por COVID!

El actor mexicano corrió asustado a ponerse la vacuna cuando ni siquiera creía en ella

Paty Navidad se contagió de coronavirus y aunque no lo acepta, se reporta internada en hospital Kuno Becker se traga sus palabras sobre el COVID y aunque no creía en la vacuna contra el coronavirus, corrió asustado y admitió que se la tuvo que poner gracias a lo que le sucedió a su colega Paty Navidad quien está internada en un hospital tras contagiarse del bicho que trae vuelto ‘loco’ al mundo entero. El actor mexicano grabó un video en su Instagram en donde explica las razones por las que cambió de parecer y aceptó ponerse la vacuna contra el COVID, siendo que Kuno Becker era uno de los detractores de la pandemia al igual que Paty Navidad quien actualmente está internada en un nosocomio. Kuno Becker se tragó sus palabras sobre la vacuna contra el COVID El Instagram del programa ‘El Gordo y la Flaca’, compartió el video de Kuno Becker donde se ve desde la naturaleza vestido de negro y sincerándose sobre lo que cambió de parecer respecto a la pandemia y el tema de la vacuna contra el COVID, cuya variante delta está ascendiendo de nueva cuenta los casos en todo el mundo. “Había estado posponiendo lo de la vacuna algún tiempo por tonto porque no hay ninguna excusa… entiendo perfectamente la decisión de cada persona pero son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela, entonces estuve posponiendo la decisión por tonto…”, comenzó diciendo el actor mexicano.

El caso de Paty Navidad con COVID, asustó a Kuno Becker El actor Kuno Becker se rehusaba a ponerse la vacuna hasta que se dio cuenta que Paty Navidad, una de las principales detractores quien aseguraba que la pandemia no existía o bien, que era parte de un plan mundial para controlar a la humanidad, terminó en el hospital con coronavirus: “…Hasta hoy que algo en mí cambió… Y les confieso que lo que hizo que fuera ya a ponérmela en ese instante y dejar de posponerla, fue que le diera a Paty Navidad”, continuó asegurando Kuno Becker con toda la seriedad del mundo contando su experiencia y el cambio de postura que tuvo.

¿Asustado? Kuno Becker alarmado por el contagio de COVID de Paty Navidad, aceptó la vacuna ¿Será que el actor se asustó por lo sucedido con la actriz mexicana quien más que llamar pandemia a la tragedia del COVID-19, llamaba ‘plandemia’? Así lo confirmó: “No sé por qué pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dió… dije: ‘si a Paty Navidad le dio, hoy me las pinch… pongo”, manifestó. Aunque Kuno Becker no aseguró no creer en la vacuna, pues según sus palabras la estaba posponiendo, la experiencia de su colega la actriz internada en un hospital, lo hizo entrar en razón: “…Hoy me las pinch… pongo, o sea se acabó, nada de posponerlo un día más, fui , me la puse, me puse la primer dosis, acá está…”, explicó.

Ya tiene la primer dosis contra el COVID “Me puse la primer dosis de Pfizer… le deseo una pronta recuperación (a Paty Navidad) y que sólo sea el susto porque está cada vez peor”… finalizó el video de Kuno Becker ante el impacto de la gente que no podía creer que cambiara de parecer sobre su postura ante la pandemia y opinaron: “No han escuchado que gente con las dos dosis se han muerto?”, “Yo sé que el Covid es algo real porque he visto familiares y amigos graves y que han muerto pero también tengo claro que la vacuna es un negocio y yo no me la voy a poner porque no la necesito… también personas vacunas han perdido la vida y se han visto mal, Yo ni loco me pongo eso pero respeto a quién decida ponérsela pero jamás por a persuadir para que alguien se la ponga”, “Por lo menos él lo reconoce. Pero aún hay muchos como Paty Navidad y sus creencias”, comenzaron a escribir.

La gente está dividida ante la vacuna contra el COVID Más personas comentaron sobre el cambio de postura de Kuno Becker ante la vacuna del COVID por el caso de Paty Navidad: “Si le dio a Paty imagínense a nosotros que somos unos simples terrenales”, “Asi es tener conciencia de igual tienes que cuidarte y usar tapa boca”, “El miedo no anda en burro”, “Que bueno que se la puso! Pero como alguien más dijo hay que seguir usando el tapa bocas or mascarilla! Porque todavía vacunado lo puedes contraer”. “Pero como si no se fuera a contagiar con o sin vacuna”, “El miedo no anda en burro….”, “Excelente decisión”, “Veremos que dice ella luego luego”, “Bravo ..! Que bueno que te la pusiste esto no es un juego …!”, “O sea pensaba que ella es Dios e inmortal y esperó eso para vacunarse”, “Gracias por protegerte”, “A mi también me pasó lo mismo”, “Quizás esto era lo que le hacía falta para darse cuenta que esto no es un relajo, la gente muere a causa de este virus…Dios te de la salud que mereces”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE KUNO BECKER

Paty Navidad internada emergencia por COVID: fue ingresada en el hospital ¡Pasó lo que no creía que iba a suceder! Ha trascendido a los medios de comunicación, que la actriz Paty Navidad se encuentra pasando por un estado de salud bastante delicado, después de dar positivo en una de las pruebas de Covid-19. Ella afirmó que no existía tal virus, por lo que no había nada que temer. De acuerdo con los medios de comunicación, la actriz fue trasladada a un nosocomio de la Ciudad de México, con ayuda de los agentes del ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) debido al mal estado que presentó. Por lo que, al momento publicarse dicha noticia, en las redes sociales comenzaron a mencionar que “era la consecuencia de no creer en el coronavirus”.

Paty Navidad internada emergencia: “Iba muy mal” Hace un par de horas, se dio a conocer en diferentes medios de comunicación, la noticia de que la actriz de telenovelas y participante de MasterChef Celebrity, Paty Navidad, había sido ingresada en un nosocomio de la Ciudad de México, debido a que su estado de salud decayó considerablemente, por lo que no tuvo otras opciones. “Su salud se ha visto muy afectada, por lo quela madrugada de este martes tuvo que ser ingresada de emergencia a un nosocomio de la Ciudad de México”, presentó la revista mexicana TV Notas, ya que hace un par de días se informó que había dado positivo a una de las pruebas de Covid-19, que administró la producción de MasterChef Celebrity, México. Archivado como: Paty Navidad internada emergencia Kuno Becker se pone vacuna

Paty Navidad internada emergencia: No se ha confirmado la noticia Según la información presentada por el medio de comunicación, la actriz de telenovelas mexicanas, se encuentra en un estado crítico de salud; en los primeros informes que menciona la revista de espectáculos, se menciona que Navidad necesitó apoyo para respirar, por lo que su ingreso podría terminar en entubación. “Nos confirman que una unidad de ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) tuvo que ir por ella a su domicilio para trasladarla al hospital, ya que iba muy mal e incluso ya necesitaba intubación para apoyar su respiración”, señaló la revista, hace un par de horas. Este diagnóstico, que no es nada favorable para la actriz contrarresta con las declaraciones que ella dio en redes sociales días atrás. Archivado como: Paty Navidad internada emergencia Kuno Becker se pone vacuna

Paty Navidad internada emergencia: Kuno Becker se pone la vacuna Aunque no han trascendido más que un par de horas que se dio a conocer la lamentable noticia, tanto la actriz, como su equipo no han dado declaraciones sobre la situación. Por ello, se espera que próximamente se confirme o se niegue la situación por la que está pasando; de ser cierto, sólo se espera su pronta recuperación. Hasta el momento, la única información que se conoce es que sus cuentas de Instagram y Twitter fueron cerradas, ya que se considera que su forma de pensar es incorrecta y que en estos momentos de pandemia, sólo está creando un pensamiento de pánico y desinformación entre sus seguidores, ya que algunos de ellos creen correcto lo que ella piensa de la enfermedad. Archivado como: Paty Navidad internada emergencia Kuno Becker se pone vacuna