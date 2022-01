Un ambicioso proyecto de ley de atención médica universal en California enfrenta su fecha límite este lunes 31 de enero

Los demócratas deberán decidir si promoverán el plan que haría que el gobierno pague por la atención médica de todos en el estado más poblado del país

De ser aprobado, el proyecto beneficiaría a millones de inmigrantes que viven en California

Los demócratas de California deben decidir este lunes 31 de enero si promoverán un proyecto de ley que haría que el gobierno pague por la atención médica de todos en el estado más poblado de la nación; una prueba clave para saber si uno de sus objetivos políticos más buscados puede superar la feroz oposición de los grupos empresariales y la industria de seguros.

Un proyecto de ley en la Legislatura estatal crearía el único sistema de atención médica universal en todo el estado de la nación. Todavía está muy lejos de convertirse en ley, pero el lunes es la última oportunidad para que los legisladores de la Asamblea mantengan vivo el proyecto de ley este año.

¿Migrantes se beneficiarían de este proyecto?

El proyecto de ley crearía un sistema de atención médica universal y establecería sus reglas, pero no lo pagaría. Hay otro proyecto de ley que haría eso. Tiene una fecha límite diferente y no tiene que pasar el lunes, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Aún así, el debate del lunes probablemente estará dominado por preocupaciones sobre el costo. La estimación más reciente dice que a los contribuyentes les costaría al menos 356.5 mil millones de dólares por año pagar la atención médica de casi 40 millones de residentes. De ser aprobado, millones de inmigrantes que viven en California se beneficiarían de este proyecto.