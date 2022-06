¿Iniciaron los funerales?

Una semana después de que un hombre armado irrumpiera en una escuela primaria de Texas y comenzara a disparar, el primero de 21 funerales comenzó el martes. Mientras tanto, al menos una familia aún no ha visto el cuerpo de su ser querido, indicó The Associated Press. Además, se reportó que una menor continúa en estado grave dentro del hospital a espera de las siguientes cirugías que deben realizarle.

En torno a los funerales, se conoce que cientos de dolientes asistieron a una misa vespertina para recordar a Amerie Jo Garza. Seis portadores del féretro con camisas blancas y guantes llevaron su pequeño ataúd a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. El funeral de Maite Rodríguez estaba programado para la tarde del martes en una de las funerarias de Uvalde, Texas, indicó AP.