View this post on Instagram

Esta es la información del féretro: The Casket Depot es un féretro que tiene por nombre: “The Promethean” y es uno de los féretros más famosos del mundo, usado en el funeral de Michael Jackson y Aretha Franklin. Es enchapado en oro 24 kilates y tiene un costo entre 10 mil a 24 mil dólares dependiendo el tipo de tela que se le incluye adentro. Se cree que para el Príncipe se usó el color azul. Reportera: @astridriveratv