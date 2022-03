¿Por qué EEUU no ejecuta un ataque militar contras los rusos?

Un experto mencionó el escenario que debería suceder para que EEUU lance el ataque militar.

La cruenta guerra desatada por Rusia en Ucrania ha conmocionado al mundo y ha dejado muertos, heridos y millones de desplazados.

Una pregunta que muchos se siguen haciendo: ¿por qué EEUU no ejecuta un ataque militar contra las tropas rusas en Ucrania? Mientras tanto, la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin continúa avanzando y millones de civiles han tenido que huir de sus casas para sobrevivir.

La respuesta a esa interrogante no es sencilla, pero un mayor retirado del ejército estadounidense aseguró que EEUU no lanzará un ataque militar contra Rusia a menos que la invasión en Ucrania sea declarada un genocidio, de acuerdo con un reporte del diario The Sun publicado el jueves 10 de marzo.

¿Qué debe ocurrir para que EEUU lance un ataque militar contra tropas rusas?

Estados Unidos y otros aliados de la OTAN no atacarán a Rusia por su invasión en Ucrania a menos que se considere que Vladimir Putin ha cometido un “acto genocida”, comentó John Spencer, un mayor retirado del ejército estadounidense, al periódico británico The Sun.

Spencer aseguró que sería necesario un “crimen de guerra atroz” y un consenso internacional de que Putin ya ha ido “demasiado lejos” antes de que otra nación intervenga con fuerzas militares en el conflicto entre Rusia y Ucrania originado por la invasión que comenzó el 24 de febrero.