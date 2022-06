Los equipos de SWAT ingresaron cerca de las 5:24 pm y se le pidió a los bomberos permanecer en la escena. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se proporcionaron detalles adicionales sobre el sospechoso o los motivos que tuvo para atacar a las tres personas en el complejo médico.

El médico, Preston Phillips, fue asesinado el miércoles junto con la doctora Stephanie Husen, la recepcionista Amanda Glenn y el visitante William Love, agregó la policía. El ataque ocurrió en terrenos del Saint Francis Health System de Tulsa, de acuerdo con lo publicado por The Assocaited Press.

¿Por qué atacaron el centro médico en Tulsa?

Louis volvió a llamar al consultorio el miércoles, “quejándose de dolor en la espalda y solicitando apoyo adicional”. Un número telefónico de una dirección para un Michael Louis en Muskogee no estaba operando el jueves, de acuerdo con The Associated Press.

Phillips, de 59 años, era un cirujano ortopédico especializado en cirugía de la columna vertebral y reconstrucción de articulaciones, de acuerdo con un perfil en el portal de la clínica. Fue el médico en jefe del equipo de básquetbol en la WNBA en Tulsa hasta que la franquicia se fue del estado, de acuerdo con el periódico Tulsa World. Con información: The Associated Press. Archivado como: Ataque Encino Hospital