Ataque en Mezquita de Afganistán deja al menos 100 víctimas, entre muertos y heridos. El brutal saldo del ataque con bomba a una mezquita den chií el viernes en el norte de Afganistán, se dio a conocer por un funcionario policial que habló para The Associated Press.

Se registraron dos atentados letales en Kabul. Los ataques de ISIS también han tenido como objetivo a minorías religiosas del país, de acuerdo con The Associated Press. Videos distribuidos en Twitter muestran el desastre tras el ataque en la mezquita de Afganistán.

Cinco personas murieron, dijo Qari Saeed Khosti, vocero del Ministerio del Interior. Emergency NGO, un hospital financiado por Italia en Kabul, tuiteó que había recibido a cuatro personas heridas en la explosión, de acuerdo con The Associated Press.

¿Quiénes podrían ser los responsable de los ataques?

Dijo que los combatientes talibanes no resultaron heridos. Mohammad Israil, un residente de Kabul, dijo que escuchó “un sonido fuerte” y vio a la gente huir. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, según The Associated Press.

Sin embargo, desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán a mediados de agosto, los ataques del grupo Estado Islámico contra ellos han aumentado. Esto ha planteado la posibilidad de un conflicto más amplio entre los dos grupos extremistas.