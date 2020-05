Muertos frutería Tamaulipas. Ocho muertos dejó un ataque a balazos de presuntos sicarios a una tienda de abarrotes (frutería), en Ciudad Victoria, Tamaulipas en México este viernes por la tarde noche, en plena pandemia por coronavirus.

Alrededor de las 18:30 horas, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, se recibió un reporte de detonaciones en la colonia Constituyentes.

El establecimiento atacado por presuntos sicarios funcionaba como negocio de abarrotes (frutería), en cuyo predio también operaba un taller de hojalatería, y a donde arribaron elementos estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.

Una vez que recibieron el reporte de los disparos de arma de fuego, agentes de la Policía Investigadora se dirigieron al citado sitio, en el que se encontraron 8 muertos, todos los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego.

Los paramédicos que acudieron luego del llamado de auxilio al 911, certificaron que ninguno de los cuerpos tenía signos vitales.

La FGJT puntualizó que el hecho se suscitó dentro del establecimiento comercial de abarrotes y en la parte exterior del mismo.

La Fiscalía de Tamaulipas informó que fue abierta una carpeta de investigación derivado de los hechos en quje participaron presuntos sicarios.

La multiejecución provocó una fuerte movilización de elementos de las fuerzas federales y estatales hacia el sureste de esa ciudad, donde se hicieron las detonaciones a cargo de supuestos sicarios en Tamaulipas.

Recientemente, semanas previas al ataque que dejó 8 muertos en la frutería de Tamaulipas, se informó que la “pandemia” de inseguridad que vive México no da tregua, ni siquiera en época de crisis sanitaria por coronavirus, de acuerdo a un informe la organización especializada en solución de conflictos, International Crisis Group (ICG).

Sostiene que la competencia criminal sigue siendo feroz, la corrupción generalizada y los arreglos entre la policía y la delincuencia continúan siendo una práctica desenfrenada.

“Las tasas de criminalidad están aumentando en todo México, a medida que los carteles se dividen en grupos más pequeños que compiten ferozmente por el territorio”, señala el documento.

La perspectiva de una mejora de la situación parece aún más remota por la estela destructiva que dejará el paso de Covid-19 en el tejido socioeconómico del país.

“Al igual que a lo largo de todo México, las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras, especialmente en un momento en el que la pandemia y sus efectos económicos amenazan con acaparar la atención oficial y drenar los recursos públicos”.

La organización tiene sede en Bruselas y sus informes son referentes de instancias como la ONU y el Parlamento Europeo.

“La promesa audaz de traer paz a México impulsó la victoria [del ahora mandatario] Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio de 2018 (…) Sin embargo, el crimen ha demostrado ser más tenaz de lo que esperaba el nuevo presidente.

“Con 35 mil 588 casos registrados, en 2019 se registró el mayor número de homicidios en la historia de México, superando las marcas establecidas en 2017 y 2018”, subraya.

The "war on drugs" has not smashed Mexican organised crime. @CrisisGroup research shows that it has instead broken it into at least 463 smaller outfits.

Understanding this splintering – 10 times official estimates – is critical to addressing the crisis /1 https://t.co/ekNLrhYNlo

— Crisis Group (@CrisisGroup) May 8, 2020