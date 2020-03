Un bombardeo con cohetes alcanzó una base que acoge a tropas de la coalición liderada por Estados Unidos y otras, dijeron funcionarios de seguridad de Irak este sábado. El ataque se produjo días después de uno similar en el que fallecieron tres soldados, dos de ellos estadounidenses.

La agencia de noticias AP indicó que no se reportaron víctimas de inmediato en Camp Taji, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones. Sin embargo, ABC News dijo que al menos dos soldados iraquíes resultaron heridos.

Más de una docena de proyectiles cayeron al interior de la base, algunos alcanzaron edificios de la coalición mientras que otros impactaron contra una pista empleada por las fuerzas iraquíes, añadieron los funcionarios.

El ataque del sábado fue inusual porque ocurrió durante el día, cuando normalmente suelen registrarse de noche.

El incidente del miércoles en Camp Taji provocó una ofensiva aérea de Washington el viernes contra lo que, según funcionarios estadounidenses, eran principalmente instalaciones de armas pertenecientes a Kataib Hezbollah, una milicia respaldada por Irán que se cree que fue la responsable.

El ejército de Irak señaló que ese operativo mató a cinco miembros de las fuerzas de seguridad y a un civil.

Las milicias chiíes respaldadas por Irán prometieron vengar los ataques estadounidenses del viernes, indicando el comienzo un nuevo ciclo de represalias entre Washington y Teherán que podría librarse en suelo iraquí.

La ofensiva del miércoles sobre Camp Taji fue la más letal contra las tropas estadounidenses en Irak desde otro incidente similar en otra base a finales de diciembre. Entonces, un contratista estadounidense murió desencadenando una serie de ataques en represalia que dejó al país al borde de la guerra.

Rocket attack hits base housing US troops, according to Iraq officials. https://t.co/xoam0WsllH

— ABC News (@ABC) March 14, 2020