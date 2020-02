El doctor Juan Rivero alerta sobre los riesgos de un ataque al corazón sino se cumplen con los protocolos preventivos.

Un ataque al corazón puede ocurrir silenciosamente luego de desarrollar los factores de riesgo.

Conoce los pasos necesarios para verificar el buen funcionamiento del corazón.

Sientes opresión, sufres de diabetes, colesterol alto, dificultad en la presión arterial y dolor constante en pecho y brazos, son algunas señales que no puedes pasar por alto, ya que estarías sufriendo de un ataque al corazón.

Un ataque al corazón, que en algunos casos actúa de manera silenciosa, se desarrolla cuando la circulación de la sangre se bloquea de manera repentina que podría causar la muerte si no se trata a tiempo con especialistas en el área cardiovascular.

Fuentes documentales alertan que aproximadamente 800 mil estadounidenses han atravesado por un ataque al corazón, una enfermedad que ha tocado duramente también a la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Un caso muy similar le sucedió a un joven venezolano radicado en la ciudad de Texas, donde perdió la batalla contra esta enfermedad mortal por no cumplir con los tratamientos para minimizar el riesgo.

Para evitar que otro caso como éste vuelva a enlutar a otra familia, es hora de prevenir un ataque al corazón con la orientación del doctor Juan Rivera.

Foto/Captura Mundo Hispánico

El especialista cardiovascular una vez más brinda consejos y recomendaciones a la comunidad hispana en los Estados Unidos, a través de la plataforma digital Mundo Salud de Mundo Hispánico.

El galeno Juan Rivera dejó claro que es importante que las personas entiendan que el colesterol alto, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y el sedentarismo, son los factores de riesgos más perjudiciales para desarrollar un ataque al corazón en cualquier momento placas en las aterirás del corazón, el motor principal del ser humano.

“Qué pasa sí las arterias se ven afectadas, quiere decir que el 50 ó 60 por ciento de los casos, la primera manifestación de esa enfermedad es un infarto. En otras palabras, la persona no sabía que algo estaba sucediendo y de repente tuvo un infarto de corazón”, explicó Juan Rivera, durante su conexión por Facebook Live.

Los síntomas entre mujeres y hombres pueden variar

Existe la creencia que los síntomas de un ataque al corazón son los mismos tanto para hombre y la mujer, pero el doctor Juan Rivera quiebra ese mito, argumentando que la enfermedad puede variar.

Los hombres puedes presentar dolor en el pecho en la parte izquierda, dolor en brazo izquierdo y en la mandíbula, y mucha sudoración.

En el cambio en las mujeres el ataque al corazón se puede presentar de manera atípica, es decir con características peliculares, difícil de detectar de manera inmediata.

¿Cómo detectar los factores riesgo para evitar un ataque cardíaco?

Sentiste uno de los síntomas descritos, ya es hora de visitar a un cardiólogo para no arriesgar tu vida, éstos son los pasos que se aplica para prevenir un ataque cardíaco.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Se le pregunta al paciente sobre antecedentes de un ataque cardíaco en el seno familiar.

Realizar exámenes de laboratorios de colesterol.

Detectar la presión sanguínea.

Verificar los niveles de colesterol en la sangre.

Realizar un ultrasonido en el corazón.

Someter al paciente a un ultrasonido en las arterias carótidas para verificar el flujo de la sangre hacia el cerebro y la cabeza.

Aplicar una prueba de fuerza.

Realizar un escáner de las arterias coronarias en hombres mayores de 40 y mujeres mayores de 50 años para detectar placas en las arterias del corazón.

Este procedimiento médico ayuda a establecer el tipo de tratamiento que recibirá el paciente para prevenir un ataque cardíaco.

Un ataque cardíaco puede ocurrir cuando estás descansando, durmiendo o experimentando una actividad física exagerada, así que es muy importante actuar a tiempo y salvar tu vida.

Cualquier información puedes consultar Mundo Salud para conocer aclarar varias dudas.

