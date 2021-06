Ataque aéreo Tigray el martes contra un concurrido mercado dejó “más de 80 civiles muertos”, según personal médico y testigos Trabajadores de la salud denunciaron que soldados les impidieron entrar en la zona La región del Tigray, al norte de Etiopía, permanece en conflicto



Ataque aéreo Tigray. Un ataque aéreo ocurrió el martes contra un concurrido mercado en la aldea Togoga, región de Tigray en el norte de Etiopía, según trabajadores de salud, que dijeron que soldados impidieron que los equipos médicos viajaran al lugar. Decenas de personas murieron, dijeron ellos y un exresidente del lugar, citando testigos.

Dos médicos y una enfermera en la capital regional de Tigray, Mekele, dijeron a The Associated Press que no podían confirmar cuántas personas murieron, pero un médico dijo que los trabajadores de salud en el lugar informaron de “más de 80 civiles muertos”. Los trabajadores de la salud hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Ataque aéreo Tigray: feroces combates

El presunto ataque aéreo se produce en medio de algunos de los combates más feroces en la región de Tigray desde que comenzó el conflicto en noviembre, cuando las fuerzas etíopes apoyadas por las de la vecina Eritrea persiguieron a los exlíderes de Tigray. Una portavoz del primer ministro de Etiopía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los pacientes heridos que estaban siendo tratados en el hospital Ayder de Mekele dijeron a los trabajadores de la salud que un avión lanzó una bomba en el mercado de Togoga. Los seis pacientes incluyeron un niño de 2 años con “trauma abdominal” y un niño de 6 años, dijo la enfermera.