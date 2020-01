La Banda los Recoditos: Vocalista fue atacado por la espalda (VIDEO)

El vocalista de la Banda Los Recoditos fue golpeado por sorpresa.

El momento del ataque fue captado por las redes sociales y sus fanáticos fueron testigos.

Rafael González detuvo la transmisión y luego explicó lo sucedido.

De manera cobarde, un sujeto agredió por la espalda a Rafael González, vocalista de la Banda Los Recoditos, quien afortunadamente se encuentra bien, sin nada que lamentar.

Hace unos días, el cantante se encontraba haciendo una transmisión por las redes sociales, mientras caminaba por el Malecón de Mazatlán, Sinaloa, cuando de pronto un indigente le llegó por atrás para golpearlo.

Haz click en la foto de Instagram más abajo para ver el momento del ataque al vocalista ⇓

“Un saludo bien especial para Blondy, que está cumpliendo años, cuídese muchísimo, mil bendiciones, y le mando un abrazo [a] mi compa Iván, y le dedico el tema de ‘Es Bonito’, decía Rafael mientras caminaba por el malecón.

Después de los primeros compases de la canción, se ve claramente como le alcanza por detrás un puño en la cabeza.

La imagen se descentra inmediatamente, pero se distingue al fondo al atacante, aparentemente encapuchado debajo de un abrigo oscuro.

Se oyen gritos y la filmación apunta al cielo.

Después de esto, la transmisión se cortó, pero más adelante Rafael explicó lo que sucedió.

“Me madrearon plebes jajaja un indigente no entiendo cual fue el caso, pero hoy duerme en las celdas mínimo se ganó su comida adentro cuiden a los indigentes no saben que cosas o maltrato pasa por sus cabezas”, escribió el vocalista de Los Recoditos en su cuenta oficial de Instagram.

Con información de Agencia Reforma e Instagram