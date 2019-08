Página

Un espeluznante mensaje del atacante de El Paso está siendo compartido en redes

El supuesto mensaje va dirigido a los hispanos, legales e indocumentados

La policía investiga el tiroteo como un posible crimen de odio

Tras el sangriento tiroteo ocurrido en el mall Cielo Vista, las autoridades creen que se trató de un crimen de odio, al revelarse un supuesto mensaje dirigido a los hispanos por parte del atacante de El Paso.

Luego de confirmarse que este sábado murieron 20 personas y al menos otras 26 resultaron heridas, las autoridades el jefe de policía de El Paso, Greg Allen, dijo que las autoridades están investigando un crimen de odio entre los posibles motivos del tiroteo en el centro comercial Cielo Vista.

Allen dijo que las autoridades están investigando un escrito en línea, que indica una posible conexión con un crimen de odio para determinar si pertenecía al presunto atacante de El Paso.

Las autoridades policiales han dicho que un hombre del área de Dallas de 21 años, llamado Patrick Crusius, está bajo custodia como presunto atacante de El Paso.

Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente una investigación en curso y hablaron con The Associated Press sobre su identidad bajo condición de anonimato.

La policía dijo que la mayoría de las víctimas del ataque del sábado parecen haber estado en un Walmart cerca del centro comercial Cielo Vista.

“El manifiesto está lleno de odio, intolerancia y fanatismo”, dijo la congresista de Texas, Verónica Escobar, quien reiteró que el atacante no era miembro de la comunidad, según reportó Univisión Noticias.

Comparto el posible manifiesto del asesino de El Paso. Es un crimen de odio cercano a un acto terrorista. 20 mexicanos y estadounidenses muertos y 26 heridos. Terrible noticia. pic.twitter.com/7M2XRWXNL4 — Gerardo Rodríguez SL (@gerodriguezsl) August 4, 2019

En redes sociales circulan capturas de pantalla del supuesto manifiesto del atacante de El Paso, el que muestra su retórica racista y antinmigrante contra los migrantes hispanos.

“Este ataque es la respuesta a la invasión hispana en Texas”, dice uno de los fragmentos del supuesto manifiesto del atacante de El Paso.