De acuerdo con información de AP, el oficial indicó que las fuerzas rusas han aumentado el uso de artillería al norte de Kiev y alrededor de la ciudad oriental de Járkiv y la ciudad norteña de Chernihiv, y han estado usando armas más pesadas en las últimas 48 horas. El funcionario también dijo que las fuerzas rusas se están estancando en la región de Donbás en el este, donde se concentra la mayoría de las fuerzas ucranianas después de ocho años de lucha contra los separatistas respaldados por Rusia. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a informar al respecto a la prensa.

El gobierno británico ha sido criticado por no hacer lo mismo que la Unión Europea, que dice que permitirá que los ucranianos se queden hasta tres años sin solicitar asilo. Londres ha dicho que permitirá que los ucranianos en el país traigan a sus familiares inmediatos al Reino Unido. Eso se aplica a parejas e hijos, pero no a padres o hermanos. Informó AP.

De acuerdo con AP, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pide a los gobiernos que sigan permitiendo la entrada a todos los que huyen del conflicto, incluyendo los ciudadanos de terceros países que viven en Ucrania y se ven obligados a escapar de la violencia. “Insistimos en que no debe haber discriminación contra ninguna persona o grupo”, añadió.

Atacan torre televisión Kiev: “Nadie perdonará, nadie olvidará”

KIEV, Ucrania – El presidente de Ucrania, dice que un misil ruso alcanza una plaza del centro de la ciudad de Járkiv en un acto que califica de “terror no disimulado”. “Nadie perdonará. Nadie olvidará”, dijo el mandatario. Los bombardeos del ejército ruso alcanzaron objetivos civiles en la segunda mayor ciudad de Ucrania de nuevo el martes.

Por otra parte, El Kremlin niega que el ejército ruso haya utilizado munición de racimo en Ucrania e insistió en que sus fuerzas solo han atacado objetivos militares. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el martes en que “las tropas rusas no realizan ningún ataque aéreo contra infraestructuras civiles y zonas residenciales”. Las afirmaciones del portavoz contradicen las abundantes pruebas documentadas por The Associated Press de bombardeos indiscriminados contra viviendas, escuelas y hospitales en todo el país. Con información de AP.