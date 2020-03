Atacan al papá de Gabriel Soto por defender a Irina Baeva

Atacan al papá de Gabriel Soto

Lo que dijo terminó afectado a quien menos imaginaba

Seguidores no le ‘perdonaron’ su imprudencia

El papá de Gabriel Soto intervino para defender a la novia de su hijo, Irina Baeva, pero sus declaraciones terminaron afectado a quien menos imaginaba.

La pareja de actores se ha mantenido en el ‘ojo del huracán’ desde que iniciaron su relación.

El público se interesó por lo que había ocurrido entre Soto y su entonces esposa Geraldine Bazán, y por tratar de entender como llegó Baeva a la vida del actor.

Luego de varios meses de relación, el papá de Soto dijo en una entrevista con periodistas que su hijo está más feliz que nunca y que ha encontrado una gran pareja.

“El papá de @gabrielsoto habla maravillas de @irinabaeva: “lo veo feliz, vemos radiante sus ojos, su cara”. ¿Qué dirá @geraldinebazan de estas declaraciones del que fue su suegro?”, publicó El Gordo y La Flaca en su Instagram y así abrió el debate.

De inmediato respondió Laura Bozzo, quien en repetidas ocasiones ha atacado a la modelo rusa y ha manifestado que ella no la representa como mujer.

“Que vergüenza pero de tal palo tal astilla, es que no piensa en sus nietas qué sentirán al escuchar hablar así a su abuelo? Qué triste ver algo así afirmando que el papá nunca quiso a su mamá y que por primera vez lo ve feliz”, escribió la presentadora.

Más reacciones ante las declaraciones del papá de Gabriel Soto

Muchos seguidores respaldaron el comentario de Bozzo e incluso se mostraron preocupados porque consideran que las hijas de la pareja son las más afectadas con los comentarios de su abuelo.

“Viejo alcahuete, ni siquiera respeto a sus nietas al dar comentarios como esos”, “Que sus nietas nunca vean este vídeo, please!”, “Ya vemos a quien salió el hijo, que las nietas no vean ese video”, “Que pena para esas pequeñas niñas tener un papá y un abuelo así”, “Que las niñas nunca vean eso… qué show el del señor”, “Que las nietas no vean este video. Muy decente si fuera así solo no opinaría viejo verde”, dijeron.

“Dios mío que mal de su parte, él no debe opinar por respeto a sus nietas, ojalá las nietas le cojan odio, viejo metiche”, agregó enojada Jahaira Vago.

“Todos son así… Llega a terminar con Irina y comienza una nueva relación y va decir lo mismo, ya lo dijo cuando Geraldine se casó con Gabriel!!”, “Quizás el abuelito está más enamorao que el hijo”, “Si lo ve feliz pues siempre ha sido ojo alegre. Con una niña a su lado pues obvio que es feliz pero el karma es el karma”, “Se va a tragar sus palabras en poco tiempo ya verán”, continuaron atacando al papá de Soto.

“Si fuera decente como dice no estaría despotricando en este video, otro hombre hablando mal de una mujer”, reclamó Patricia Rodríguez a favor de todas las mujeres.

“Alcahuete de la amante!”, “Ya sabemos de donde salió el hijo tan bocón!”, “Viejo, socapon alcahuete”, “Que señor tan imprudente”, “Pero se le olvida al señor que Geraldine es la mamá de sus nietas? está bien que su hijo sea feliz con quien el quiera pero para que ponerse a decir cosas al público?”, “Claro cada gallo defiende su pollo”, “Ese Sr. no es nada caballero, y de paso tiene unas nietas!! Que mallll valeee!!”, escribieron.

“Con tal padre tal hijo… los valores donde están la familia, lealtad respeto, compromiso… es lo que le da realmente valor a un hombre”, destacó una seguidora.

“Claro que no puede hablar negativo por la ayuda del hijo”, sugirió Dorae Cossio.

Mientras que Nydia Sagra dijo con un tono de burla: “Le gusta Irina al viejo”.

Sin embargo, también surgieron algunos mensajes de apoyo a la nueva pareja que decían que ellos también merecen ser felices.

“No defiendo la infidelidad, pero hay matrimonios infelices y creo que ese era el caso de ellos. Es mejor estar separados felices que juntos con una vida de peleas y desconfianza.”, “ Nunca es tarde para ser feliz‼️”, “Nadie está obligado estar donde no es feliz. El amor acaba.”, “Que viva el amor!!!! Se vino al mundo a ser feliz… nadie daña un hogar… él no era feliz y punto… qué culpa tuvo el mujerón de Irina… ella le devolvió la felicidad”, defendieron algunos seguidores a Gabriel Soto e Irina Baeva.