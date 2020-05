Atacan a una mujer en silla de ruedas eléctrica, durante las protestas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que se encontraba en custodia de la policía de Minneapolis, informó en su portal de internet el New York Post.

A través de las redes sociales han comenzado a circular las imágenes en las que la mujer es golpeada por un grupo de manifestantes molestos con el crimen cometido contra el hombre.

La mujer, identificada como Jennifer, dijo que lo único que intentaba era evitar que los protestantes entraran a una tienda de Target para saquearla.

Sin embargo, en algunos videos se escucha decir a algunos de los presentes que ella portaba un cuchillo, motivo por el cual supuestamente la golpearon.

En el video, se ve que la mujer obstruye una puerta mientras otras personas sacan lo que parece ser mercancía, y en algún momento, alguien alerta de que tiene un arma blanca.

Entonces ella amaga con uno de sus brazos, lo que origina que una persona accione el extintor y la cubra toda del químico que trae dentro.

Una mujer se le lanza al cuello mientras otra le hala la silla de ruedas eléctrica, ya que le bloqueó el paso, lo que desencadenó su molestia.

Ante ello, Jennifer lanza un manotazo, pero al parecer la gente vio que portaba algo en su puño, por lo que gritaron “tiene un cuchillo” y entonces se desató el zafarrancho.

Todo esto sucedía cuando algunas personas comenzaron a lanzarle diversos objetos y gritaban, pero la mujer se quedó quieta en su lugar.

Cabe destacar que Jennifer es una mujer de apariencia adulta mayor y de piel blanca, mientras que los presuntos atacantes son afroamericanos.

Incluso se puede ver que otra mujer blanca sale con una bolsa y Jennifer no interfiere en su salida, hasta que una mujer de color intenta sacar un carrito en color rojo y a ella sí la bloquea.

They also tried to cover up the text at the bottom portion of the video which is supposed to read "She stabbing people" They covered it, once again, so you wouldn't know what the video was actually about. This is borderline racist. Here's the original video: #Minneapolis pic.twitter.com/3hY4un4enL

La multitud que la ataca se encuentra alrededor de una valla metálica, pero parecen celebrar las acciones que efectuaron los más atrevidos.

La mujer atacada dijo para New York Post: “Estaba protestando pacíficamente. Me atacaron por delante y por detrás. Me dieron un puñetazo en la boca, mi cabeza… Me dieron un puñetazo en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás… Me robaron las llaves. Me robaron todo lo que pudieron”.

Después de la agresión, la mujer recibió atención médica de parte de socorristas quienes le recomendaron irse a su casa, pero no hizo caso.

Más tarde fue vista cómo se levantaba de su silla de ruedas, por lo que comenzaron las dudas en las redes sociales sobre su condición física y de salud.

This JENNIFER IS THAT ENOUGH lady grabbed a knife, hopped on an electric wheelchair, and drove prepared to lay her life down for her local target

The weirdest part is….she can walk just fine?!?

😂😂😂

pic.twitter.com/PseZgIbBCB

— Daniel Bostic (@debostic) May 28, 2020