Un funcionario de seguridad nacional también le dijo a Fox News que no había indicios de que los misiles estuvieran destinados directamente a instalaciones estadounidenses. AP mencionó que el ataque representó una escalada en las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, que se han desarrollado principalmente dentro de Irak.

A pesar de la cantidad, ninguno de los misiles hizo contacto con el consulado de EEUU, agregó el funcionario a Fox News. Todo el personal estadounidense fue contabilizado en el complejo del consulado y no se informó de víctimas cerca de la sede en Erbil, la capital de la región autónoma kurda del norte de Irak.

Ataque aéreo. Una serie de misiles fue lanzada en la madrugada del domingo 13 de marzo desde Irán en dirección al consulado de EEUU ubicado en Erbil, al norte de Irak, informó un alto funcionario estadounidense a Fox News. Los misiles llegaron a ser 12, precisó la agencia de noticias The Associated Press (AP).

La agencia de noticias estatal iraní IRNA informó sobre el ataque del domingo en Irak, pero no dijo de dónde procedían los misiles, acotó AP. Sin embargo, un funcionario iraquí aseguró a la AP que los misiles fueron disparados desde Irán y que eran Fateh-110 de fabricación iraní, y que el ataque probablemente fue una respuesta al ataque de Damasco.

El ejército estadounidense ha pasado a desempeñar un papel no combativo en Irak, pero Irán y sus aliados siguen queriendo que la presencia de Estados Unidos en ese país termine, manifestó en diciembre el general del Cuerpo de Marines, Frank McKenzie, según AP.

Por su parte, citando a las autoridades, el diario New York Post reseñó que una docena de misiles balísticos lanzados desde Irán fueron disparados en la madrugada del domingo hacia el consulado de EEUU en Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí. Y acotó que si bien no se reportaron víctimas, funcionarios iraquíes y estadounidenses dieron versiones diferentes del ataque, que también dañó el edificio de oficinas del referido medio de comunicación kurdo.

Las tropas estadounidenses que permanecen en Irak proporcionan apoyo aéreo y otras ayudas mientras el ejército iraquí lucha contra las fuerzas del Estado Islámico, de acuerdo con el informe citado por Fox News, medio al que un funcionario le recordó que la última vez que se dispararon misiles desde el interior de Irán hacia un emplazamiento estadounidense en Irak fue en enero de 2020, después de que un ataque de un avión no tripulado estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad matara al teniente general iraní Qassem Soleimani.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a The Associated Press que el bombardeo fue un “ataque escandaloso contra la soberanía iraquí y una muestra de violencia”. El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, añadió que ningún estadounidense resultó herido y que no hubo daños en el nuevo edificio del consulado del gobierno en Erbil, que actualmente está desocupado, según reseñó el Post.

Los funcionarios iraquíes han afirmado que hasta 12 misiles de Irán impactaron en el consulado y causaron daños materiales. La estación de televisión satelital Kurdistan24, que se encuentra cerca del consulado de EEUU, transmitió en vivo desde el estudio poco después del ataque, y mostró vidrios rotos y escombros esparcidos por el piso del estudio, detalló también el New York Post.