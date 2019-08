View this post on Instagram

Jenicka López, hija de Jenni Rivera, confesó que la “critican muy feo” por su cuerpo, ella está orgullosa de su cuerpo, pues dice que lo heredó de su fallecida mamá. ⁠ ⁠ ¿Qué opinas al respecto?⁠ ⁠ Ve más detalles en nuestra BIO. ⁠ ⁠ ⁠