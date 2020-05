View this post on Instagram

Que poca $&?!🤬 de gente ellos si trabajan…! No se la pasan rascándose la panza cómo está gente , Unos morenos le lanzaron huevo 🥚 a un hombre que estaba vendiendo en la calle que coraje …., esa gente no sabe de respeto 😤 esto pasó en Los Ángeles Ca