Página

1 de 4

Ana Patricia Gámez arrancó su nuevo proyecto ‘Enamorándonos’

Sin embargo, la bella presentadora fue blanco de duras críticas por parte de los internautas

Ante esto, Francisca Lachapel no dudó en defenderla y dar la cara por ella

Ana Patricia Gámez sorprendió con el estreno de ‘Enamorándonos’, sin imaginarse que los internautas arremeterían en su contra, pero Francisca Lachapel no dudó y salió a defender a su amiga.

Hace unas semanas, Ana Patricia Gámez causó gran polémica en las redes, cuando se anunció su salida del matutino ‘Despierta América’, para integrarse al nuevo proyecto de la cadena Univisión, ‘Enamorándonos’, show que busca encontrar el amor entre los participantes.

Y como parte de su lanzamiento, Univisión publicó una fotografía donde se puede ver a Ana Patricia y Rafael Araneda, los presentadores del programa mientras se leyó: “¿A quién le gustó enamorándonos?”.

Y a pesar de los más de 6 mil ‘Me gusta’, las críticas se hicieron presentes hacia el show.

“No me gustó. Prefiero ver los comerciales”, “Una completa basura”, “Aburrido”, “Me parece un programa muy estúpido”, “Aburrido. Esperaba otra cosa. Vimos Exatlón mejor”, “Yo me aburrí y cambié de canal. No creo que dure mucho. Lo lamento, no le veo futuro al programa”, “Eso sí lo sacan del aire pronto”, escribieron.

Y otros más señalaron a Gámez: “Anita, regrésate a Despierta América, mejor”, “Me gustó, pero no vi que Ana Patricia tenga mucha participación en comentar”, “Ese señor solo habla en el programa, Ana Patricia nada”, “Alejandra Espinoza debería estar ahí, conduciendo el programa”, se pudo leer.

Ante las diferentes críticas del molesto auditorio, Francisca Lachapel, conductora de ‘Despierta América’ y amiga de Ana Patricia, no dudó en salir a defenderla.