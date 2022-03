Esto provocó que las redes sociales se encendieran, inclusive la cuenta de Instagram que compartió ese video en la grabación colocó “Jorge Ramos se queja de que nadie tiene mascarilla en la Guerra (adivinen quien no la tenía tampoco)”, y efectivamente, el reportero hispano no traía puesto su cubrebocas.

Estos fueron algunos de los comentarios que internautas realizaron, “Este periodista si es raro, quien va estar pendiente de mascarillas en plena guerra? No puedo con ese tipo, siempre tiene un rollo”, “Hace es referencia q no importa la mascarilla, por lo q están viviendo tan complicado”, “Con ese problema que tienen que van estar pensando en esa mascarillas”.

Y es que muchos señalan que las personas que se encuentran en Ucrania están más enfocados en la guerra que están atravesando al haber sido invadidos por los rusos que no tienen tiempo de pensar en el uso del cubrebocas, mientras que otros dicen que lo que el reportero hace es únicamente señalar ese dato más no que se queje o le de prioridad. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Internautas defienden la postura del veterano reportero

“No se queja, se percata y lo señala”, “Están en una guerra huyendo para que no los maten los rusos , crees que se van a preocupar por la mascarilla”, “No he visto el vídeo completo, pero a mi parecer el no se esta quejando”, “Como si la mascarilla fuese a proteger de una bala o bomba etc.. “, “Que va a decir el ? Si tampoco la tiene puesta por favor pon el ejemplo y después críticas”, son algunos otros de los comentarios que internautas plasmaron.

Y es que algunos de los usuarios tienen razón al mencionar que Jorge Ramos únicamente señala la ausencia de los cubrebocas pero en realidad él no se está quejando en ningún momento. Esto quedó aclarado en el video completo que se encuentra en la cuenta oficial de Despierta América en Instagram.