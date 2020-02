Una madre y su hija menor de edad, ambas hispanas, fueron atacadas a golpes por presuntamente hablar en español en una calle de Boston.

Una mujer latina y su hija, de 15 años de edad, fueron atacadas a puñetazos y puntapiés por dos mujeres blancas en un área del este de Boston (Massachusetts), porque hablaban en español, según denunciaron este lunes una de las víctimas y sus abogados, reportó Efe.

El incidente, ocurrido el 15 de febrero, fue captado en un video distribuido a los medios durante una conferencia de prensa en el Centro Presente, una organización comunitaria, y de la que fue parte la mujer que se identificó como Vásquez, pero no dio su primer nombre ni el de su hija.

Vásquez dijo que ella y su hija caminaban hacia su casa y cuando pasaban por la plaza Maverick, dos mujeres empezaron a gritarles “estamos en Estados Unidos” y les dijeron que “hablaran inglés o se fueran a su (adjetivo peyorativo) país”.

Mother, Daughter Say They Were Attacked In East Boston For Speaking Spanish https://t.co/LKPqEuEVY7 pic.twitter.com/3Ku9f5FDWs

— WBZ | CBS Boston News (@wbz) February 24, 2020