“No he cambiado mi postura”, las declaraciones del padre de Debanhi

Fue al inicio de la entrevista que la presentadora mexicana puso en duda al padre de Debanhi tras mencionar que él había declarado que el cuerpo de su hija había sido sembrado, misma postura que ‘cambió’ tras la evidencia de los videos del motel Nueva Casilla que la Fiscalía le presentó, “Con base a lo que saben hasta hoy, ¿qué versión aceptan?”, le cuestionó María Julia La Fuente.

“No sé si esa fue la percepción de varia gente o su mentalidad. Cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que sigue la investigación”, respondió Mario Escobar visiblemente confundido. “Se vieron videos y hasta ahí, yo nunca dije: no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca que no son porque recuerdo todas las palabras que he dicho. Sigo con la misma postura”, añadió el padre de la joven de 18 años. Archivado como: Atacan conductora mexicana Debanhi.