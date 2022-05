Astrid Rivera de Despierta América, confiesa abuso que sufrió de niña

Astrid Rivera confiesa abuso: Así sucedieron los hechos

Astrid dijo ante la cámara, que si tu hija te dice eso, tu siempre le debes de creer: “Una de las cosas más importantes en casos como este es que si tu hija te dice una cosa como esta tú siempre le creas porque cuando yo tenía 7 años yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá y, aunque ella me creyó, ella no pudo hacer nada por no romper una familia y yo lamentablemente tengo 38 años pero viví 37 hasta el año pasado, esperando un perdón de mi mamá que sí llegó y llegó a tiempo, pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que yo no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir”. Confesó la periodista y conductora conteniendo las lágrimas.

Esto ocurrió durante la transmisión del programa, pero los compañeros de Astrid fuera del aire hablaron con ella, y entre lágrimas le brindaron todo su apoyo y le agradecieron su fortaleza por haber hecho una fuerte confesión. Tanto Francisca como Jomari Goyso y otras personalidades, estuvieron ahí para abrazarla y compartir con ella dicho momento difícil. Archivado como: Astrid Rivera confiesa abuso