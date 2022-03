La distancia es tan cercana, que la NASA informó que a través de su página web podrán ver su paso a un lado de la Tierra. Hasta el momento, no se considera de ‘peligro mortal’ pero sí que podría llegar a ser peligrosa debido a su cercamiento con el planeta; en redes sociales, la noticia ha causado temor y generó expectativas.

En los últimos días, el mundo ha vivido una serie de emergencias que han puesto a la población en un constante temor. Desde guerra, pandemia y diversos obstáculos, es lo que han marcado los primeros tres meses del año y parece ser que los eventos inesperados no se detendrán. La NASA, anunció que este asteroide tiene tres veces el tamaño del Empire State.

Asteroide cerca Tierra marzo: ¿Un peligro para la Tierra?

La NASA, informó que e el asteroide 138971 (2001 CB21) mide hasta 4,265 pies de ancho, informó The Sun. En promedio, los asteroides que pasan cerca de la Tierra no suelen ser objetos de mayor tamaño o que sean considerados como un “peligro”; está vez, los expertos anunciaron que su tamaño lo hace casi tres veces más grande que el Empire State Building.

Aunque, impresione el tamaño del asteroide y que ha sido catalogado como “potencialmente peligroso” no se espera que impacte contra la Tierra; en las últimas horas, los expertos han estado vigilando los cambios que ha hecho en su órbita y al no ver cambios durante su camino, no se debe temer por un posible golpe. Archivado como: Asteroide cerca Tierra marzo