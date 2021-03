A través de Tik Tok, denuncian crías de ratas entre verdura en supermercado

El video se ha vuelto viral y ha causado repulsión entre los internautas

El hecho aparentemente sucedió en el Estado de México, centro del país

A través de Tik Tok, ciudadano denuncia la aparición de crías de ratas entre los exhibidores de verdura en un supermercado, al parecer en el centro México, se publicó en los portales de noticias de Hoy Estado y Plano Informativo.

El video se ha vuelto viral y ha causado repulsión entre los internautas que han expresado su malestar por este descuido de los encargados de la tienda.

En el material se aprecia en un primer plano a al menos 4 ratas bebés en color rosado, sin que aún abran los ojos, entre jengibre, brócoli y aguacates.

Para ver el video haz click aquí.

De acuerdo a estos portales de información, fue el usuario de Tik Tok @joealvarez16 quien subió el video de las crías de ratas en el supermercado, mientras las frutas y verduras estaban en un exhibidor.

Incluso en el video se ven a clientes que escogen sus alimentos mientras él graba el asqueroso momento y al final hace un acercamiento de un anuncio de la empresa y el precio de las verduras.

En la página de Hoy Estado la gente reaccionó: “Qué horror! Me gusta comprar ahí, pero que reverendo ASCO, no sé si se tapan las verduras y frutas antes de cerrar se están ahí estarán en toda la tienda y en cuántos super y mercados no será igual”.

Alguien más comentó: “Es culpa de los empleados irresponsables por hacer mal trabajo”, señaló en clara referencia a deslindar a los jefes de la tienda.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la tienda ha externado alguna declaración sobre el video de Tik Tok en el que denuncian aparición de crías de ratas en el supermercado.