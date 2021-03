Camilo Echeverry, esposo de Evaluna, le lamió axila a Ricky, el otro hijo de Ricardo Montaner

Esta acción desató la repulsión en las redes sociales y la gente comenzó a criticarlos

Los cuñados demuestran así que hay mucha confianza entre ellos

En un hecho por demás asqueroso, Camilo Echeverry, esposo de Evaluna, le lamió axila a Ricky, el otro hijo de Ricardo Montaner y desataron el asco en Tik Tok.

Fue a través de un video en que los famosos cantantes hicieron una broma que no fue bien vista por algunos internautas, ya que dejaron al descubierto que no se tienen repulsión.

Y es que el integrante del dúo de Ricky y Mau, parece haberle propuesto un reto que cimbró las redes sociales por el nivel de intimidad que mostraron.

Para ver el video haz click aquí.

Los cuñados reafirmaron la gran amistad que los une, más allá de los lazos familiares que sostienen por el matrimonio entre Camilo Echeverry y Evaluna Montaner.

Durante el video, se escucha decir a Camilo que la axila de Ricky Montaner está “sudadita”, luego dice que está “saladita”.

Pero esta osadía les costaron muchas críticas de parte de su público y así lo expresaron: “ese se casó con la hermana para ocultar su homosexualidad y tenerlos cerca”.

Alguien más comentó: “Evaluna después de eso no lo besará, Camilo se la come doblada”, “estos dos se re dan”, “¿Porqué lo habrá hecho?”, “ese grito tan femenino de Camilo, jajaja, hay un dicho que dice ojo de loca no se equivoca, jajaja”.

“Cristiano, así son, se hacen los que jod… para hacer lo que les gusta en realidad”, “a Camilo le gusta por atrás, creo”, “a Camilo se le cae el helado”, fueron otras de las expresiones de la gente que vio el asqueroso video del esposo de Evaluna, Camilo Echeverry, en el que le lame la axila a Ricky Montaner.