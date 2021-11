Desde el momento en el que tu bebé entra a este mundo tienes un compromiso intenso con mantenerlo feliz, saludable y seguro. Pero, ¿qué pasa cuando no están saludables? ¿Qué pasa cuando tú y tu hijo enfrentan una enfermedad muy común? Si tú o alguien de tu familia sufre de asma, no estás sola. El Instituto Nacional de Salud reporta: “En los Estados Unidos, más de 25 millones de personas lo tienen. Cerca de 7 millones de estas personas son niños.” Las malas noticias son que es una enfermedad seria y actualmente no existe una cura.

Pero las buenas son que hay tratamientos para manejarla. Como dijo la medallista de oro Jackie Joyner-Kersee: “Una vez que dejé de vivir en negación, puse a mi asma bajo control, y me di cuenta de que es una enfermedad que puede ser controlada.” ¿Así que qué haces cuando te diagnostican? El primer paso es educarte y consultar con un médico para encontrar lo que sea mejor para ti o tu hijo. La información está disponible, sólo necesitas saber dónde buscar. Aquí te dejamos 12 hechos sobre el asma para que empieces.