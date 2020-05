Una sensual mujer que dijo ser una asistente médica se “desempolva” el estrés que le ha generado la contingencia por el coronavirus y de forma atrevida decide hacerle la competencia a Celia, la hija del rockero Alex Lora y posa casi desnuda en Times Square.

Fue el portal de New York Post que publicó la noticia que ha despertado el interés de los internautas, por una mujer que “desfiló” por las calles de la ciudad para mostrar que además de ayudar a la gente por Covid-19, también sabe lucir una espectacular figura.

La mujer de quien se desconoce su identidad, posó primero con un bikini plateado, unas botas largas en color negro y una especie de máscara de un felino para ocultar su rostro.

Topless medical worker blows off steam in Times Square-What if this starts a trend? https://t.co/bUPzrea8OU via @nypmetro

— DogWhisperer (@cannotrunfast) May 4, 2020