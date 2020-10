Asintomáticos coronavirus representa el 86 por ciento de los infectados

Un estudio reciente mostró que el 86 por ciento de los infectados por coronavirus no mostraron los síntomas principales el día en que se les hizo la prueba

El 86% de los pacientes no tenía tos, fiebre o pérdida del gusto u olfato

El estudio sugiere que muchos pueden estar propagando el virus mientras están asintomáticos

Un estudio británico descubrió que el 86 por ciento de las personas infectadas con el COVID-19 no mostraron los síntomas principales el día en que se les hizo la prueba, de acuerdo con The Associated Press.

Los investigadores del University College London analizaron los datos de una encuesta que ha estado evaluando miles de hogares del Reino Unido cada semana, independientemente de si los sujetos tenían síntomas.

El estudio, publicado el jueves, analizó datos de 36.061 personas entre abril y junio.

Los investigadores encontraron que entre los que dieron positivo, el 86% no tenía tos, fiebre o pérdida del gusto u olfato.

La investigadora principal, Irene Petersen, dijo que, si bien las personas pueden haber tenido síntomas en los días anteriores a la prueba o haberlos desarrollado más tarde, el estudio sugiere que muchos pueden estar propagando el virus mientras están asintomáticos.

Agregó que se necesitan pruebas frecuentes y generalizadas de todas las personas para frenar la “transmisión silenciosa”.

Regeneron pide autorización de emergencia en EE.UU., tras los halagos de Trump

La biotecnológica Regeneron, propietaria del tratamiento con anticuerpos monoclonales que ha recibido el presidente, Donald Trump, durante su convalecencia por la COVID-19, ha solicitado al regulador del medicamento estadounidense autorización de emergencia para que su terapia esté disponible a toda la población, reseñó la agencia Efe.

Las acciones de Regeneron abrieron esta mañana con un alza del 2,4% después del anuncio y de que Trump dijera ayer que el cóctel de anticuerpos de Regeneron fue el principal responsable de su mejoría tras dar positivo por COVID-19 y lo definiera, no como “terapia”, sino como “cura”, pese a que no hay evidencia científica que sostenga esa conclusión.