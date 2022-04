Así pasó Adamari López sus vacaciones de Pascua, ¡Arriba de un yate!

Aunque la conductora no está acostumbrada a pasar tiempo sin su pequeña de 7 años, Adamari mostró por medio de su Instagram la sesión de fotos que tuvo junto a su hija con motivo a la celebración de Pascua, en donde ambas aparecían muy tiernas, luciendo atuendos colores pastel, rodeadas de huevos de colores y conejitos, Un día para agradecer, reflexionar y valorar! A pasarlo con lo más importante que tenemos, la familia. Escribió Adamari. ¡Que tiernas!

¡Completamente rejuvenecida! Adamari López posó como si estuviera en una sesión de fotos junto a sus amigas, quienes también lucían impecables. Y mientras Adamari disfruta de su soltería, de lo cual dice sentirse ‘muy a gusto’, su ex y su hija se encontraban en Walt Disney, los parques temáticos.

Adamari consiguió lograr un sueño que quería desde hace mucho

Además de estrenar nueva figura, por la que Adamari López luchó por tanto tiempo para lucir justo como soñaba hacerlo, también cumplió un sueño hace unos días. La boricua sufrió de cáncer de mama en el 2004, y fueron los momentos más difíciles de su vida, así es como ella lo ha contado en varias entrevistas.

Pero la vida se tornó de color de rosa luego de que Ada tomara una decisión que la haría más feliz. La conductora optó por someterse a un tratamiento que consiste en tatuarse los pezones, por lo que regresó una inseguridad que ella tenía muy marcada. “Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel (de Alquimia Beauty Healing) va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo”, expresó Adamari más que feliz por su decisión.