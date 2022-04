Le venezolana ha dejado en pausa sus actividades.

Ha estado aprovechando su descanso en la ciudad del pecado.

La enfermedad le impidió asistir a importantes premios.

Alicia Machado cuarentena covid: La ex reina de belleza venezolana y ganadora de la primera edición de “La casa de los famosos” ha sido diagnosticada con covid-19. Ahora se la esta pasando de lo más cómodo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Por esta enfermedad no ha podido asistir a los premios de música latina.

La también actriz de 45 años está viviendo otro difícil momento al tener que permanecer en cuarentena por esta enfermedad que ha causado una pandemia. En sus redes sociales anunció que no podría asistir a la gala de los Latin American Music Awards porque dio positivo en una prueba del coronavirus.

¡Cuarentena en la ciudad del pecado!

La venezolana Alicia Machado, realizó un video en vivo para sus seguidores de Instagram donde les comunicó que no podría asistir a la ceremonia de entrega de los Latin American Music Awards tras dar positivo a COVID-19. La ex reina de belleza afirmó que días antes había tenido una gripe, pero no le había importado.

En el en vivo dónde ya se encontraba en Las Vegas porque sería una de las conductoras de los premios, anunció a sus fanáticos que se realizó una prueba el pasado martes y salió positivo a pesar de tener dos vacunas contra en coronavirus. Sus seguidores le desearon bendiciones y una pronta recuperación.