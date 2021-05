Aunque a lo largo de los años, muchos han interpretado la famosa escena de Pedro Infante, gritando el nombre del pequeño, esto no fue así, ya que en la película, Pepe el Toro nunca grita el nombre de Torito, solamente está cargando al cadáver mientras llora desconsolado.

Así luce Torito: Internautas lo recuerdan

Luego de ver como es que luce hoy en día el pequeño niño que en tan solo unos cuantos meses de haber nacido salto a la fama, en el cine mexicano con su espectacular actuación en Ustedes los ricos, algunos usuarios aún lo recuerdan por la emotiva escena de la cinta.

“A todos los que vimos esa escena nos rompe el alma. Nadie queremos que pase eso con ningún niño. En lo particular (nomas una vez) ya no quise ver esa magistral interpretación para no dañar mi mente. Saludos al niño-señor Emilio Girón Fernández de Jáuregui”, comentó un seguidor.