Ashley Márquez, joven madre de tres niñas, fue asesinada por su novio

Hasta el momento de escribir esta nota, los registros criminales del Condado de Mecklenburg no detallan cuándo será la primera audiencia de Kennard Brantley y Ricardo Privette Jr. por el homicidio de Ashley Márquez. Por esa razón, los documentos legales del crimen aún no están disponibles para consulta pública, por lo que no se conoce todavía el móvil del crimen.

Las hijas de Ashley Márquez quedan desamparadas

Ashley Márquez era madre de tres hijas pequeñas, producto de una relación anterior, y para las cuales ella era el único sostén económico. La investigación de las autoridades no detalla si las tres hijas de Márquez estaban en la casa cuando ocurrió el asesinato de su madre.

Iliana Jáquez, amiga de Ashley Márquez, abrió la cuenta Help Ashley Marquez’s Kids and Family (Ayudemos a las niñas y familia de Ashley Márquez) para recabar fondos en la red social Go Fund Me, con los que sus tres hijas puedan afrontar los primeros meses de desventura económica sin su madre.