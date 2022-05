Confirman la causa de muerte de Naomi Judd.

Su hija Ashley revela como encontró a su fallecida madre.

Aseguran que la cantante tenía un arma en su mano.

Ashley Judd confirma suicidio. Fue el pasado 30 de abril cuando se dio a conocer que Naomi Judd, del dúo ganador de Grammy The Judds y madre de Wynonna y Ashley Judd, falleció a los 76 años. Sus hijas fueron quienes compartieron la sensible noticia ante el fallecimiento de la cantante nacida en Kentucky en un comunicado proporcionado a The Associated Press.

Ahora a doce días de que se anunciara la muerte de la cantante, se ha informado que una de sus hijas, Ashley Judd ha brindado información sobre el deceso de su madre. De acuerdo al portal de Daily Mail la actriz fue quien dio a conocer la causa de muerte de Naomi, revelando lo inesperado.

Hija de Naomi Judd revela como fue la muerte de su madre

Según las declaraciones de Ashley totalmente desconsolada, su madre tenía un arma en la mano, misma que disparó días antes de ser incluida en el Salón de la Fama. Lamentablemente la cantante se enfrentaba a una lucha con su salud mental, por lo que decidió arrebatarse la vida a sus 76 años.

Ashley quien tiene 54 años de edad trataba de contener las lagrimas mientras daba detalles sobre el suicidio de Naomi ocurrido el pasado mes de abril. En el portal de Daily Mail se mencionó que la actriz se encontraba con su madre y decidió salir para saludar a un invitado pero lamentablemente cuando regresó la encontró sin vida en una de las habitaciones.