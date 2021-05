Bruno, esposo de la víctima, dijo que se despidió de su mujer un viernes a las 5 am, y que posteriormente se fue a trabajar. La mujer supuestamente se reunió con Andrés “N”, para buscar unas “refacciones” pasa celulares. Sin embargo, nunca se le volvería a ver con vida.

Esposo de una de las víctimas ayudó al arresto

El esposo de la víctima, pidió que se descarte la versión de que el supuesto asesino serial mantenía una relación sentimental con la mujer. El hombre desmintió esta versión y aseguró que “le tenían lástima” y que era un amigo de la familia.

“Mis hijas no pueden ver la televisión porque dicen que ella tenía una relación extra marital, lo cual no es cierto, no sé si él lo inventó”, declaró el esposo de Reyna González, mismo que colaboró con las autoridades para la detención de Andrés “N”, según el Sol de Mixco.